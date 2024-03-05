Армения не захотела отмечать «День чекиста» одновременно с Россией

В Армении больше не будут отмечать День органов национальной безопасности одновременно с российскими коллегами: правительство решило изменить календарь праздников и перенести его с 20 декабря на 8 января. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Никола Пашиняна.

«Согласно постановлению правительства, предлагается пересмотреть дату празднования Дня сотрудника Агентства национальной безопасности: в Республике Армения День сотрудника Агентства национальной безопасности планируется отмечать ежегодно 8 января», — говорится в сообщении.

Профессиональный праздник сотрудников ФСБ, ФСО, СВР и ГУСП в РФ официально был утвержден 20 декабря 1995 года указом президента Бориса Ельцина. Эта дата «перешла по наследству» от Советского Союза, в котором 20 декабря отмечали День чекиста. В СССР праздник 20 декабря отмечали сотрудники советских органов госбезопасности, в том числе на территории Армянской ССР. После распада Советского Союза в Армении 20 декабря стало профессиональным праздником сотрудников армянской Службы нацбезопасности.