Дорожная полиция Азербайджана приступила к службе в Ханкенди

Сотрудники Государственной дорожной полиции Азербайджана приступили к несению службы в Ханкенди, сообщили в Министерстве внутренних дел.

На территории города осуществляется организация и регулирование правил дорожного движения.

«Участникам движения сотрудниками полиции даются разъяснения относительно безопасности движения, проводятся профилактические работы», - говорится в сообщении МВД.