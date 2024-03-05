Дорожная полиция Азербайджана приступила к службе в Ханкенди
Сотрудники Государственной дорожной полиции Азербайджана приступили к несению службы в Ханкенди, сообщили в Министерстве внутренних дел.
На территории города осуществляется организация и регулирование правил дорожного движения.
«Участникам движения сотрудниками полиции даются разъяснения относительно безопасности движения, проводятся профилактические работы», - говорится в сообщении МВД.
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