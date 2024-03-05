Швейцария определила судьбу российских миллиардов

Швейцарские сенаторы проголосовали за то, чтобы правительство Швейцарии использовало замороженные средства российского Центробанка для восстановления Украины, сообщает Agence France-Presse.

Верхняя палата парламента страны (Совет кантонов) 21 голосом против 19 проголосовала за предложение, которое было поддержано правительством при трех воздержавшихся. Национальный совет (нижняя палата) приняла аналогичное решение еще в 2023 году.

«Активы российского государства и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть выплачены Украине в качестве репараций», — сказано в документе.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса, который участвовал в дебатах, заявил, что сенаторы призывают правительство принять меры по разработке необходимых правовых основ для реализации решения.

ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Две трети из них заморозил Евросоюз. Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear, на которых она по итогам 2023 года заработала около €4,4 млрд (операционные доходы от инвестирования замороженных активов).

В декабре 2022 года Государственный секретариат экономики страны (SECO) сообщил, что частные финансовые российские активы, замороженные в Швейцарии (которая не входит в ЕС), составляли на конец ноября 7,5 млрд швейцарских франков ($8,51 млрд по текущему курсу), к которым добавлено 15 объектов недвижимости.