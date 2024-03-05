Фуад Гусейнли и Азер Гусейнов разграбили Межбанк в Москве
Басманный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывшего учредителя ООО «Кировская лесная компания» Азера Гусейнова и подданного Великобритании Фуада Гусейнли.
«Коммерсант» передает, что указанные лица обвинялись в хищении у Международного банка Азербайджана $4,3 млн и 233 млн руб. Азер Гусейнов получил четыре с половиной года колонии, Фуад Гусейнли, который вину полностью признал и возместил банку ущерб — полтора года. С учетом времени, проведенного в СИЗО, британский подданный освобожден в зале суда. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под подпиской о невыезде.
В публикации издания напоминается, что процесс по делу о хищении средств Международного банка Азербайджана (теперь Банк ABB – ред.), которое заняло 30 томов, начался в апреле прошлого года. В итоге председатель суда Евгения Николаева признала подсудимых - уроженцев Азербайджана Азера Гусейнова (ныне гражданин России) и Фуада Гусейнли (в настоящее время подданного Великобритании) виновными в совершении особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Под данным следствия, обвиняемые получили у банка кредиты ($4,3 млн и 233 млн руб.) для компаний «Волкер Инвестментс Лимитед» и ООО «Москови Менеджмент Интернэшнл» и не вернули их.
В публикации отмечается, что при вынесении приговора суд принял во внимание поступившее в суд заявление Межбанка, в котором подтверждалось, что между кредитной организацией и Фуадом Гусейнли было заключено мировое соглашение. При этом руководство банка попросило суд ограничиться для обвиняемого наказанием, не связанным с реальным лишением свободы.
Судья Евгения Николаева не стала рассматривать заявленный МБА гражданский иск к Гусейнову на 456 млн руб., переадресовав стороны к гражданскому судопроизводству.
Уголовное дело, фигурантами которого стали Гусейнли и Гусейнов, а также другие, «не установленные следствием лица», было возбуждено следственным департаментом МВД РФ 1 июля 2022 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере). 2 июля Мещанским судом Москвы под стражу был помещен Азер Гусейнов, в тот же день ему было предъявлено обвинение. Фуада Гусейнли задержали 25 августа.
В ноябре 2022 года уголовное дело в отношении Гусейнли и Гусейнова было выделено в отдельное производство из материалов, касавшихся их предполагаемых сообщников (одним из тех, кто проверялся на возможную причастность к растрате, был Фуад Абдуллаев, до 2015 года занимавший должность предправления «МБА-Москва» и подписавший документы о выдаче кредитов, о которых шла речь в деле).
По материалам дела, фигуранты уголовного дела в 2013 году в рамках договора об открытии кредитной линии получили от МБА $4,3 млн. В июле 2015 года, по данным следствия, не погасив первый заем, Азер Гусейнов и Фуад Гусейнли получили еще один в размере 233,1 млн руб. Средства, полученные от кредитного учреждения, говорится в материалах дела, фигурантами возвращены не были.
Азер Гусейнов с 26 февраля 2021 года был объявлен в Азербайджане в розыск. На родине ему инкриминировали растрату (ст. 193-1.3.1) и легализацию денежных средств либо иного имущества, добытых преступным путем (ст. 193-1.3.2). Установив, что Азер Гусейнов находится на территории России и получил ее гражданство, власти Азербайджана направили в РФ материалы для его уголовного преследования. Позже материалы в отношении Азера Гусейнова были объединены в одно производство с уголовным делом Фуада Гусейнли.