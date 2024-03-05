Фуад Гусейнли и Азер Гусейнов разграбили Межбанк в Москве

«Коммерсант» передает, что указанные лица обвинялись в хищении у Международного банка Азербайджана $4,3 млн и 233 млн руб. Азер Гусейнов получил четыре с половиной года колонии, Фуад Гусейнли, который вину полностью признал и возместил банку ущерб — полтора года. С учетом времени, проведенного в СИЗО, британский подданный освобожден в зале суда. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под подпиской о невыезде.

В публикации издания напоминается, что процесс по делу о хищении средств Международного банка Азербайджана (теперь Банк ABB – ред.), которое заняло 30 томов, начался в апреле прошлого года. В итоге председатель суда Евгения Николаева признала подсудимых - уроженцев Азербайджана Азера Гусейнова (ныне гражданин России) и Фуада Гусейнли (в настоящее время подданного Великобритании) виновными в совершении особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Под данным следствия, обвиняемые получили у банка кредиты ($4,3 млн и 233 млн руб.) для компаний «Волкер Инвестментс Лимитед» и ООО «Москови Менеджмент Интернэшнл» и не вернули их.

В публикации отмечается, что при вынесении приговора суд принял во внимание поступившее в суд заявление Межбанка, в котором подтверждалось, что между кредитной организацией и Фуадом Гусейнли было заключено мировое соглашение. При этом руководство банка попросило суд ограничиться для обвиняемого наказанием, не связанным с реальным лишением свободы.

Судья Евгения Николаева не стала рассматривать заявленный МБА гражданский иск к Гусейнову на 456 млн руб., переадресовав стороны к гражданскому судопроизводству.