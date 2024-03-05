В результате российского ракетного удара по украинским Сумам повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Областной военной администрации в Telegram.

Под удар попали помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, а также объект водоканала.

Известно также, что один гражданский получил травмы. В данный момент экстренные службы продолжают устранять последствия прилета.