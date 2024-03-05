Гурбан Гурбанов по горячим следам о матче «Карабах» - «Байер»

«Мы хорошо боролись, были близки к победе, - говорит он в эфире телеканала CBC Sport. - Но и соперник у нас был очень серьезный. Отсутствие дисквалифицированных Жулио Ромао, Эльвина Джафаргулиева, возможно, чуть помешало нам. Но наши игроки терпели все 90 минут.

В целом интересная игра получилась. Благодарю болельщиков за поддержку!

Что я сказал футболистам в перерыве, когда мы вели 2:0? Сказал, что нужно выполнить установку на матч и во втором тайме. Но во второй половине сил стало меньше.

Есть ли у нас шансы в гостях? Почему бы и нет? В гостях у нас может быть больше свободных замен. Сегодня некоторые наши игроки устали. Это говорит о той динамике, которая есть в европейском футболе. Нам надо физически быть готовыми к ответной игре и соблюдать игровую дисциплину.

Думаю, что травма Жуниньо не серьезная. Это было связано с его усталостью».