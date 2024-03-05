Зеленский летит на переговоры с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию с официальным визитом 8 марта, сообщили в турецком Управлении по связям с общественностью.

Согласно сообщению, Владимир Зеленский в рамках визита обсудит с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжающуюся войну России против Украины, соглашение о зерновом коридоре.

Президенты двух стран обсудят и отношения между Турцией и Украиной.