Зеленский летит на переговоры с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию с официальным визитом 8 марта, сообщили в турецком Управлении по связям с общественностью.
Согласно сообщению, Владимир Зеленский в рамках визита обсудит с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжающуюся войну России против Украины, соглашение о зерновом коридоре.
Президенты двух стран обсудят и отношения между Турцией и Украиной.
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