Израиль допустили на «Евровидение»

Наблюдательный комитет «Евровидения» одобрил песню, которую израильская исполнительница Эден Голан будет петь на конкурсе в 2024 году. Об этом Европейский вещательный союз (EBU) сообщил израильской радиовещательной корпорации Kan.

Песня, которую исполнит 20-летняя Голан, называется Hurricane («Ураган»). Решение было принято наблюдательным комитетом «Евровидения» после обсуждения текста песни и прослушивания ее исполнения. В песне рассказывается о молодой женщине, которая выходит из личного кризиса.

Предыдущая версия песни называлась October Rain («Октябрьский дождь»). Организаторы «Евровидения» классифицировали песню как политическую из-за отсылки к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Как пишет Haaretz, в ее тексте есть строки: «Не осталось воздуха, которым можно дышать», и «Все они были хорошими детьми, каждый из них». К тому же там упоминаются «цветы» — кодовое слово для обозначения погибших на войне солдат. В итоге радиовещательная корпорация Kan, несмотря на несогласие с позицией Европейского вещательного союза, решила «последовать совету» президента страны Ицхака Герцога, который обратился к совету корпорации и предложил внести необходимые коррективы, позволяющие Израилю быть представленным на сцене «Евровидения».