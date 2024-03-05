Как Израиль пропустил удар? ШАБАК начинает расследование
Глава ШАБАКа Ронен Бар поручил начать оперативное расследование в департаментах и подразделениях этой спецслужбы, связанное с событиями 7 октября и вопросами, которые им предшествовали. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Ynet.
Напомним, в Израиле развернулись общественные дискуссии о провале спецслужб и контрразведки, которые не смогли предотвратить нападение ХАМАС на еврейские поселения вблизи сектора Газа.
Отметим, что наряду с ШАБАК ранее расследование начала и израильская армия ЦАХАЛ.
Источники в ШАБАКе сообщаеют, что процесс расследования займет несколько недель, а возможно, и месяцев. Тем временем Государственный контролер Израиля Матаньяху Энглман начал сбор материалов ШАБАКа для проводимого им расследования.
В сообщении указывается, что за некоторое время до начала наступления израильскими спецслужбами были получены предупреждения о возможном теракте ХАМАС, зафиксированы первоначальные признаки, которые были восприняты и неправильно истолкованы как начало наступления. В то же время будет расследован факт использования террористами израильских SIM-карт, активированных незадолго перед наступлением. Ну и, конечно же, провал агентурной сети Израиля в секторе Газа.