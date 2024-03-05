Как Израиль пропустил удар? ШАБАК начинает расследование

Глава ШАБАКа Ронен Бар поручил начать оперативное расследование в департаментах и подразделениях этой спецслужбы, связанное с событиями 7 октября и вопросами, которые им предшествовали. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Ynet.

Напомним, в Израиле развернулись общественные дискуссии о провале спецслужб и контрразведки, которые не смогли предотвратить нападение ХАМАС на еврейские поселения вблизи сектора Газа.

Отметим, что наряду с ШАБАК ранее расследование начала и израильская армия ЦАХАЛ.