Мир между Баку и Ереваном обсудил Фидан с советником Байдена

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который находится в США с визитом, встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В ходе встречи, в частности, был обсужден мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Прогресс, достигнутый в азербайджано-армянском мирном процессе, будет иметь решающее значение для процветания Кавказа, заявил турецкий министр.

Фидан и Салливан также обменялись мнениями по поводу российско-украинской войны и прекращения огня в секторе Газа.