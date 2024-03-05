Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 00:22

Визит Михаила Мишустина в Баку носил одновременно не только политический, но и глубоко символический характер. Экономическую повестку переговоров, которые провел в столице Азербайджана высокий российский гость, haqqin.az проанализирует позже по итогам предстоящего визита в Баку главы Министерства экономики РФ Максима Решетникова. Что же касается политической составляющей, то о ее качестве можно судить по уровню приема, оказанного председателю Правительства РФ. Помимо официального протокола, предусмотренного для встреч и сопровождений глав правительств зарубежных государств, Михаил Мишустин был удостоен дополнительных знаков внимания, соответствующих высокому уровню президентского посланника. Впрочем, читатели haqqin.az могут судить об этом сами…

Время - золото Переговоры Михаила Мишустина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым продолжались порядка трех часов. Столь длительных аудиенций лидера Азербайджана удостаиваются, как правило, только главы государств масштаба Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина или лидеров Тюркского союза, с которыми президент проводит длительные беседы и дискуссии. Так что тайминг, представленный Ильхамом Алиевым главе российского правительства, был вполне президентского уровня. Надо сказать, что и для самого Михаила Мишустина это был редкий случай подобного приема. К примеру, встреча Мишустина с Шавкатом Мирзиёевым, состоявшаяся в рамках официального визита президента Узбекистана в Россию в октябре 2023 года, продолжалась не больше часа… Демонстрация флага и кода Для главы правительства Азербайджана Али Асадова и самого Мишустина данный визит - первый в эпохе нового типа, которая характеризуется кризисным реагированием на совместные вызовы. Здесь важно отметить, что по большинству вопросов безопасности в регионе Южного Кавказа позиции России и Азербайджана если не совпадают полностью, то достаточно близки.

Как же эта близость отражается в смысловом поле? Наверное, памятью о коллективных жертвах драматических вех и витков истории, преклонением перед подвигом, героизмом и самоотверженностью выдающих личностей, имена которых золотыми буквами вписаны в анналы прошлого. В Азербайджане все это собрано в ритуал Памяти жертв 20 января 1990 года, ставший символом не столько даже тяжелейших потерь нашего народа, сколько последующей политической славы Азербайджанской Республики. В самом начале визита в Азербайджан Михаил Мишустин возложил венки на Аллее шехидов, почтив как память жертв событий 20 января 1990 года и всех погибших во времена Карабахского конфликта, так и выдающуюся роль Гейдара Алиева в деле формирования основ партнерства с Россией, переросших в полноценное двустороннее союзничество.

От мира символов - в мир действий Новоназначенное правительство премьер-министра Али Асадова начинает новый рабочий цикл под руководством Ильхама Алиева. Для Михаила Мишустина вопрос переназначения на пост председателя Правительства РФ еще впереди, он будет решен только после завершения президентских выборов в России. Конечно, никто не вправе решать за Владимира Путина, останется ли Михаил Мишустин во главе правительства России. Однако есть вполне достаточно аргументов в пользу того, что Мишустин останется. И главный из них – послужной список его результатов как главы правительства, достигнутых в очень непростых, подчас критических ситуациях. Именно под руководством Михаила Мишустина правительство Российской Федерации справилось с потрясениями пандемии коронавируса, сумев удержать экономику на плаву. И сейчас, возглавляя долгую, трудную и полную драматизма экономическую войну с коллективным Западом, Мишустин демонстрирует под жесточайшим прессом санкций и повсеместных ограничений высокие профессионализм и психологическую устойчивость, достойно справляясь с непростыми обязанностями премьера. Отдельно следует сказать несколько слов о профессиональной специализации Михаила Мишустина. Он не только искушенный эксперт в области систем налогообложения, но и фактически инициатор и конструктор цифровой системы регулирования сборов, которая поддерживается в режиме публичного электронного сервиса, доступного всем гражданам Российской Федерации.

Будучи специалистом в финансовой сфере, Мишустин выступал консультантом крупных инвесторов в технологических секторах российской экономики. В марте 2008 года, после того как он оставил должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), Мишустин два года руководил группой UFG Capital Management (эта группа была основана в 1994 году бывшим министром финансов РФ Борисом Фёдоровым и банкиром Чарльзом Райаном, консультировавшим в 1990-х годах правительство Санкт-Петербурга по вопросам приватизации - ред). В 2003 году 40 процентов акций UFG приобрел Deutsche Bank. Причем сам Мишустин курировал там процессы расширения международного присутствия, развития венчурного и технологического инвестирования, а также инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты. Другими словами, Михаил Мишустин не только знает с позиции чиновника, как в принципе работает российская экономика, но и прекрасно ориентируется в вопросах внутренних приводных ремней и скрытых резервов. То есть владеет знаниями и опытом, крайне необходимыми в текущих условиях. Михаил Мишустин - один из тех высокопоставленных чиновников в окружении президента Путина, которому российский лидер может доверить самые ответственные поручения и переговоры. "Политика рукопожатий" Символические жесты, принятые в контактах между государствами (их часто называют «политикой рукопожатий») — это не только про личные отношения между лидерами государств, но и про разного рода политические комплименты, а также про готовность поддерживать различные культурно-смысловые проекты, представляющие для твоего партнера определенное значение. Россия для реализации подобных целей водит высокопоставленных гостей в Оружейную палату и Алмазный фонд в Кремле, в Санкт-Петербургский Эрмитаж… А Азербайджан – в Национальный Музей ковра, являющийся подлинной сокровищницей азербайджанских символов.

Тканые орнаменты — это своеобразные тексты из далекого прошлого, символические отображения кодов национальной мифологии и цветения культуры более поздних периодов. Такие символы, как правило, становятся замечательным эстетическим фоном демонстрации политического доверия и готовности продолжать следовать стратегии сближения. Именно такой "политикой рукопожатий" предстает политическая готовность Азербайджанской Республики развивать русскоязычное пространство в сферах высокой культуры, образования и масс-медиа. О различных программах и результатах поддержки русского языка и культуры в Азербайджане Михаил Мишустин не только услышал от президента Ильхама Алиева, но еще и своими глазами увидел в ходе посещения Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, которому недавно исполнилось сто лет. Что также является символом переклички времен. При этом важно подчеркнуть, что "политика рукопожатий" положительно играет на обе стороны. Русский, как язык конкурентоспособного уровня, необходим Азербайджану в неменьшей степени, чем английский, китайский или арабские языки. В этом смысле для Азербайджана в плане процедуры предоставления возможностей гражданам все языки одинаково равны – к их услугам частные школы, специализированные курсы, подготовка в высших учебных заведениях.

Но при этом, возможно, в силу традиции или просто по инерции, но русскому языку предоставляется чуть больше возможностей, чем другим "гостевым" языкам. Ведь он, по существу, по сей день действует, как своего рода семейно-родственный коммуникатор. Достаточно сказать, что в Азербайджане свобода российских СМИ практически гарантирована. И это – чрезвычайно тонкая и даже изящная политика, несмотря на определенные, подчас конфликтные сложности при ее реализации. Для чего России нужен в Азербайджане русский язык? Тоже, кстати, весьма немаловажный вопрос. Наверняка сохранился еще отдельный тип людей, воспринимающих русскую речь, как язык "пятой колонны", выучив который, азербайджанцы "подсядут" на российскую пропаганду, а потом даже начнут озвучить ее идеи. Почему подобные взгляды являются явным признаком ограниченности? Да потому, что азербайджанский носитель русского языка уже давно двуязычный. Что называется, по факту. По существу, двуязычие официальной персоны или рядового гражданина уже говорит о его интеллектуальных способностях и умении отличать правдивую информации от лозунгов, пропаганды и различных фейков. По сути, билингвы, не говоря уже о тех, кто владеет тремя языками — это пусть не стопроцентное, но все-таки основательное подтверждение интеллектуальной состоятельности человека, наличия в его мировосприятии определенных фильтров, способных защитить сознание от промывания мозгов. И это тоже факт!