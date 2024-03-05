Eurosport: Гурбан Гурбанов поехал в гости к Хаби Алонсо и сделал правильные выводы

Немецкая версия телеканала Eurosport в репортаже о матче Лиги Европы « Карабах » - «Байер» (2:2) особо подчеркнула тот факт, что в январе главный тренер азербайджанской команды Гурбан Гурбанов посетил лагерь леверкузенцев и общался с их главным тренером Хаби Алонсо.

«Тренер Гурбан Гурбанов, сидевший с Алонсо в Леверкузене в январе, видимо, сделал правильные выводы из поражений группового раунда в октябре-ноябре прошлого года - 1:5 в Леверкузене и 0:1 в Баку», - говорится в материале.

Телеканал также считает важным отметить, что «Байер» вышел на первый тайм с «Карабахом» фактически резервным составом.

«По сравнению с воскресным дерби с «Кельном» (2:0) Алонсо сделал в стартовом составе восемь изменений. Лучшие игроки команды - Вирц и Джака - среди прочих сидели на скамейке запасных. Мегаротация имела неприятные последствия: 420 болельщиков «Байера», некоторые из которых прибыли специально организованным чартерным рейсом и получили от клуба билеты на стадион за 16,50 евро, увидели свою команду и были совершенно расстроены. А соперник был силен.

В первом тайме «Байер» совершенно не играл в атаке и не имел существенной возможности забить. У хозяев было все иначе – они забили дважды».

Телеканал отмечает, что все изменил выход на поле основных футболистов «Байера»: сначала Фримпонга, а затем Джаки, Вирца и Шика. «Байер» ушел от поражения – 2:2.

«Последнее официальное поражение Леверкузена потерпел 27 мая 2023 года от «Бохума» в Бундеслиге. В последний раз «Байер» проиграл в Европе 11 мая прошлого года «Роме» в полуфинале Лиги Европы», - напоминает Eurosport.