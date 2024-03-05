Госдеп: США предупреждали, что «Северных потоков» может не стать

США предупреждали, что российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» может не стать, и их больше нет. С таким заявлением выступил выдвинутый американским президентом Джо Байденом на пост координатора санкционной политики Госдепартамента Эрик Вудхаус, комментируя ситуацию вокруг войны России против Украины и «Северных потоков».

«Когда Россия начала это вторжение, они уже услышали от президента [Байдена], стоявшего бок о бок с германским канцлером [Олафом] Шольцем, что «Северного потока» не будет, если Россия осуществит вторжение. И канцлер Шольц заявил, что нет разногласий...» - сказал Вудхаус, выступая на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

На вопрос сенатора Теда Круза (республиканец от штата Техас): «Это сработало?» Вудхаус ответил: «Ну, «Северного потока» больше нет».