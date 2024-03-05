Американский спецназ помогает украинцам

Американские войска специального назначения оказывают поддержку Вооруженным силам Украины. Об этом заявил помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер, передает ТАСС.

«Насколько я понимаю, решение президента заключалось в том, чтобы в Украине не было военных. И это также касалось использования специальных операторов», — заявил Майер, добавив, что из-за указанных ограничений Пентагон не может оказывать прямую поддержку украинцам на фронте, поэтому помощь оказывается «из-за пределов Украины».