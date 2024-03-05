Более 10 тысяч беспилотников получит Украина от Британии

Великобритания выделит 125 млн фунтов стерлингов на закупку для Украины более 10 тысяч беспилотников. С таким заявлением выступил британский министр обороны Грант Шэппс, находящийся с визитом в Киеве.

В комплект поставок войдут FPV-дроны, ударные БПЛА, а также разведывательные и морские беспилотники.

По словам Шэппса, новейшие беспилотники поступят непосредственно от ведущих оборонных предприятий Великобритании — «прямо с заводов на передовую». «Я призываю международных партнеров присоединиться к Великобритании в этих усилиях», — сказал Шэппс.

Он подчеркнул, что «ВСУ с беспрецедентной эффективностью используют предоставленное Великобританией оружие, в том числе и с его помощью уничтожив почти 30% Черноморского флота России».