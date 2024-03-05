Почему Хаби Алонсо не выпустил основных футболистов на первый тайм с «Карабахом»?

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал матч с « Карабах ом» в 1/8 финала Лиги Европы, в котором его команде удалось спастись от поражения на последних минутах – 2:2.

«Была напряженная игра. Знали, что будет тяжело. В первом тайме преимущество было у «Карабаха». Второй тайм мы провели лучше. Я доволен результатом. В ответном матче постараемся сыграть без ошибок.

Нам и на групповом этапе было сложно с «Карабахом». Это сильный соперник. Теперь все будет решаться в Германии.

Повлияла ли на результат наша дружба с Гурбаном Гурбановым? Нет. Мы постарались как можно лучше подготовить игроков к матчу.

В первом тайме «Карабаху» везло, а во втором – нет. Они могли забить еще. Мы могли проиграть.

Когда говорят про азербайджанский футбол, первое, что приходит мне на ум – это «Карабах». Помню матч «Карабаха» с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Я смотрел ту игру. Это был большой успех. Гурбан Гурбанов создал хорошую команду.

Почему наши лидеры не вышли на поле с первых минут? Я верю в каждого нашего футболиста. Я рассчитывал на то, что игроки, вышедшие в стартовом составе, смогут обыграть «Карабах». Но для тренера важна скамейка запасных. Сегодня нам помогли те, кто вышел на замену. Возможно, было ошибкой оставить Вирца и Джаку в запасе. Но учитывайте, что мы играем в трех турнирах. Футболистам нужно иногда отдыхать».