Союзники Украины собрали деньги для 800 тысяч снарядов

Президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов. Слова Павела цитирует информагентство ČTK.

Чешский президент заявил, что «по состоянию на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, 800 тысяч штук». Он добавил, что дальше правительство Чехии подпишет меморандум со всеми странами, которые присоединились к инициативе – таких 18 – и предоставит подробную информацию о графике и дальнейших шагах. Уточнять, кто именно и сколько передал денег, Павел не стал.

Президент Чехии прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину «в ближайшие недели»: «Теперь это будет зависеть от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс».

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найдется финансирование.