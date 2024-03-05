Премьер Греции направил послание Кремлю: «Нас не напугаете…»

Евросоюз продемонстрировал такую решимость, которая заставила удивиться его врагов, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии в Бухаресте. Его цитирует ERT.

«В этот мрачный для Европы час, когда война вернулась на наш континент, мы показали нашу решимость и непоколебимую поддержку Украины, продемонстрировав беспрецедентную — смею сказать, удивившую некоторых из наших врагов — демонстрацию единства», — сказал премьер.

«Евросоюз, - заявил Мицотакис, - никогда раньше не реагировал подобным образом на угрозу».

«У нас должно быть только одно послание Кремлю: вы нас не напугаете, мы продолжим поддерживать Украину и ее великих граждан столько, сколько необходимо. И, конечно, мы останемся полностью едины в своем решении», — добавил он.

В ответ на слова Мицотакиса официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва «не запугивала и не запугивает» ни Грецию, ни кого-либо другого: «Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом».

Премьер Греции выступил с заявлением на следующий день после визита в Одессу. Накануне, когда Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский осматривали городской порт, там прогремели взрывы. Политики не успели уйти в укрытие. Мицотакис после этого рассказал, что взрывы звучали «очень близко» от места, где они находились, и назвал это «очень впечатляющим опытом». CNN отмечает, что ракета, которую выпустили россияне по Одессе 6 марта, взорвалась в 500 метрах от Владимира Зеленского и Кириакоса Мицотакиса.

