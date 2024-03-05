МИД Германии изменил рекомендации для сограждан и лиц с двойным гражданством по поездкам в Россию. Теперь Берлин «настоятельно не рекомендует» отправляться в Россию.

«Советуем воздержаться британским гражданам от любых поездок в Россию», — говорится в сообщении посольства в соцсети X.

Посольство Великобритании в Москве также выпустило предупреждение для своих граждан в России.

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Посольство США в России опубликовало сообщение о том, что в Москве в ближайшие двое суток экстремисты планируют атаковать большие скопления людей.

Ведомство разместило 7 марта на своем сайте предупреждение для граждан США, которым в ближайшие 48 часов рекомендовано избегать массовых скоплений людей в Москве. Посольство отслеживает информацию о возможных атаках экстремистов на подобных мероприятиях, говорится в предупреждении.

Других деталей в посольстве США в Москве не приводят.

Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального, четвертого.