Американцы разбомбили аэропорт хуситов

США и Великобритания нанесли удар по аэропорту города Ходейда, который находится под контролем проиранского движения хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Ранее сообщалось, что силы коалиции атаковали объекты «Ансар Аллах» в районе порта Рас-Иса, расположенного на берегу Красного моря недалеко от Ходейды.

Информация о возможных жертвах и пострадавших не приводится.