Противопоставлением главкома ВСУ верховному главнокомандующему с удовольствием занимались российские пропагандисты и украинская оппозиция. Раскол между политическим и военным руководством – мечта врагов и лишнее основание противникам Владимира Зеленского внутри страны заявить о его несостоятельности. Уже осенью стало очевидно, что президент не может допустить такой ситуации, отставка Залужного была делом времени, и месяц назад она состоялась.

Несмотря на неудовольствие некоторой части общества и грусть другой – все-таки с Залужным страна прошла два года самых тяжелых испытаний – никаких заметных протестов его замена на бывшего главкома Сухопутных войск Александра Сырского не вызвала. К тому же на следующий день после отставки Владимир Зеленский присвоил генералу звание Героя Украины, демонстрируя высокое уважение к его заслугам.

Между тем в Украине разговоры о будущей карьерной траектории Валерия Залужного не прекращались. Больше того, в конце февраля – начале марта оппозиционное интернет-издание «Цензор.нет» заказало социологической компании SOCIS опрос, в котором поинтересовалось у граждан, кого бы они выбрали президентом, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. По их данным, в первом туре голосования за Залужного проголосовал бы 41% украинцев, за Зеленского 23,7%. А во втором туре генерал выиграл бы у нынешнего президента: 67,5% против 32,5%. Конечно, в ситуации, когда до окончания военного положения выборы в Украине проводиться не будут, такой опрос лишен предметного смысла, но продолжает линию противопоставления уже бывшего главкома главе государства, что, как минимум, неполезно.

О том, что Залужный может стать послом в Великобритании, поговаривали и раньше, и вот слухи стали реальностью. Похоже, это идеальный выход из ситуации, к удовольствию всех сторон.