Украинский военный призвал брать пример с Азербайджана

«В Киеве очень много негатива, который приводит к унынию, - говорит Морозов. - Общаешься с воинами - уныние, общаешься с людьми - уныние. Общаешься с волонтерами, то даже на волонтерские миссии уже не хватает людей», передает его слова УНИАН.

Военный призывает брать пример с азербайджанского народа: «...Перетерпеть. Независимо от изменений власти в Европе и Америке - дождаться своего шанса. Да, они «приморозили» (карабахскую войну - ред.)… Если у нас уважаемые эксперты и уважаемые военные увидят, что у нас нет шанса - надо использовать тот, который нас приведет к победе».

По его словам, «замораживание возможно, другие шансы тоже возможны - но это должен сказать сейчас верховный (главнокомандующий)»: «Заморозка возможна, другие шансы - все возможно. Об этом должен сказать сейчас Верховный главнокомандующий. Так сложилась судьба, что реальная власть сейчас у Президента».