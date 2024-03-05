Россия снова бьет по украинским городам
Вечером 7 марта в Одессе были слышны взрывы, сообщает РБК-Украина.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что несколько групп вражеских ударных беспилотников типа «Шахед» летели в направлении Одессы со стороны Черного моря и Николаевской области. Сообщается, что часть беспилотников сбита. Но несколько групп дронов продолжают движение в направлении города с разных сторон.
Под российский обстрел сегодня вновь попал и Купянск, сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«Оккупанты снова ударили по Купянску. По предварительной информации, применив реактивные системы залпового огня», — сообщил в телеграме Синегубов.
По его данным, погибли мужчина и женщина, обе жертвы — гражданские лица. В результате обстрела города повреждены жилые дома.