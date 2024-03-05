Азербайджан и Россия обсуждают развитие туризма

«Россия является важным туристическим рынком для Азербайджана». Как сообщили haqqin.az в Государственном агентстве по туризму Азербайджана (ГАТ), об этом в Баку заявил председатель Госагентства Фуад Нагиев в ходе встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

По словам Нагиева, в Азербайджане на государственном уровне уделяется особое внимание развитию туристической отрасли. Он сообщил, что в 2023 году число посетителей Азербайджана из-за рубежа увеличилось на 30 процентов по сравнению с 2022 годом.

Председатель Госагентства отметил, что 30% посетивших Азербайджан иностранцев в 2023 году составили граждане России. Нагиев отметил, что существует большой потенциал сотрудничества в сфере туризма между двумя странами. По его мнению, подписанная 5 марта в Баку «Дорожная карта развития туризма между Азербайджаном и РФ на 2024-2026 годы» содержит большие возможности в этом направлении.

Нагиев на примере туристического центра «Шахдаг» рассказал об интересе российских туристов к зимним и горнолыжным центрам в Азербайджане, отметил возможности сотрудничества в рамках Евразийского альянса горных курортов, в который также входят «Шахдаг» и российский зимний центр «Роза Хутор».