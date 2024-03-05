Азербайджан и Россия обсуждают развитие туризма
«Россия является важным туристическим рынком для Азербайджана». Как сообщили haqqin.az в Государственном агентстве по туризму Азербайджана (ГАТ), об этом в Баку заявил председатель Госагентства Фуад Нагиев в ходе встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.
По словам Нагиева, в Азербайджане на государственном уровне уделяется особое внимание развитию туристической отрасли. Он сообщил, что в 2023 году число посетителей Азербайджана из-за рубежа увеличилось на 30 процентов по сравнению с 2022 годом.
Председатель Госагентства отметил, что 30% посетивших Азербайджан иностранцев в 2023 году составили граждане России. Нагиев отметил, что существует большой потенциал сотрудничества в сфере туризма между двумя странами. По его мнению, подписанная 5 марта в Баку «Дорожная карта развития туризма между Азербайджаном и РФ на 2024-2026 годы» содержит большие возможности в этом направлении.
Нагиев на примере туристического центра «Шахдаг» рассказал об интересе российских туристов к зимним и горнолыжным центрам в Азербайджане, отметил возможности сотрудничества в рамках Евразийского альянса горных курортов, в который также входят «Шахдаг» и российский зимний центр «Роза Хутор».
Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что, несмотря на то, что допандемийные показатели не полностью восстановлены, согласно статистике за 2023 год Азербайджан занимает первое место среди стран, куда направляются российские туристы. По его словам, существует широкий потенциал для развития двусторонних туристических связей. Он также рассказал о законопроекте, который предусматривает стимулирование деятельности российских туроператоров, организующих туры в страны СНГ, отметил, что законопроект будет способствовать укреплению партнерских связей с Азербайджаном.
На встрече Нагиев и Решетников обменялись мнениями по вопросам регулярных прямых рейсов с Россией, открытия туристического представительства Азербайджана в Москве, потенциала развития круизного туризма в Каспийском море, сотрудничества по зимнему туризму, продвижения туристических возможностей Азербайджана в России.