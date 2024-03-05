Алиев: Азербайджан страдает от исламофобии

К сожалению, тенденции исламофобии в мире стремительно нарастают. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в послании президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

«К сожалению, исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими. В некоторых европейских странах, где исламофобия достигла высочайшего уровня и насаждается в качестве официальной идеологии, сожжение нашей священной книги - Корана, публикация карикатур на Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха) и другие оскорбительные действия преподносятся как свобода слова», - заявил Алиев.

«Франция, наряду со своей традиционной политикой неоколониализма, открыто проводит политику давления на мусульман и их дискриминации, организует различные исламофобские кампании. Азербайджан также является страной, страдающей от исламофобии», - добавил глава государства.

Он с сожалением отметил, что некоторые западные институты, называющие себя демократическими, также ведут антиисламскую деятельность.

«Сегодня Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию и проводящие политику на основе этой идеологии. Подчеркивается, что нынешняя негативная тенденция проявляется в деятельности и некоторых глобальных медиаструктур», - заявил президент.