Условие Макрона для отправки войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские войска прорвутся на Киев или Одессу. Об этом сообщил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель, которого цитирует L'Independant.

В то же время представитель ультраправой партии "Национальное объединение" Джордан Барделла утверждает, что "нет никаких ограничений и красных линий".

Координатор партии "Непокоренная Франция" Мануэль Бомпар рассказал, что "приехал на встречу обеспокоенным и уехал еще более обеспокоенным". Руссель добавил, что Макрон показывал парламентариям карты возможных направлений ударов россиян в Украине. "Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева", - отметил политик.