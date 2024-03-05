Байден Путину: Я не прогнусь

Американский президент Джо Байден в ходе выступления перед Конгрессом США с традиционным ежегодным докладом обратился с посланием к российскому лидеру Владимиру Путину по поводу конфликта в Украине. Глава Белого дома заявил, что американцы «не отступят и не прогнутся».

«Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь», — сказал Байден.

Он вновь призвал американский парламент представить ему на подпись законопроект, предусматривающий выделение Киеву многомиллиардной помощи. Конгресс не может согласовать документ с осени прошлого года. Также Байден подчеркнул, что выступает решительно против того, чтобы задействовать американские войска в конфликте в Украине.