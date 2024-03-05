Байден начал свое выступление в Капитолии с отсылки на Ельцина

Президент США Джо Байден заявил, что, если бы он был умным, то он ушел с поста главы страны. С такой отсылкой на обращение первого президента России Бориса Ельцина в 1999 году Байден начал выступление в Конгрессе.

«Если бы я был умным, я бы ушел домой сейчас», — заявил Джо Байден, намекая на Бориса Ельцина.

После этого глава США заявил, что военных его страны нет в Украине. Он также послал сигнал президенту России Владимиру Путину, заявив, что США продолжат финансировать Киев.