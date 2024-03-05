Президент США заявил о нежелании конфликта с Китаем

Мы хотим конкуренции с Китаем, но не хотим конфликта. И мы находимся в более сильной позиции, чтобы выиграть конкуренцию за XXI век в соревновании с Китаем или с кем бы то ни было еще, заявил президент США Джо Байден в Конгрессе, выступая с докладом «О положении дел в стране».

Президент-демократ сказал, что на протяжении многих лет слышал от своих республиканских друзей и многих других политиков, что Китай на подъеме, а Америка отстает.

«Они ошибаются, - заявил Байден. - Америка на подъеме. У нас лучшая экономика в мире. С тех пор, как я пришел к власти, наш ВВП вырос. И наш торговый дефицит с Китаем упал до самой низкой точки за более чем 10 лет. Мы противостоим несправедливым экономическим практикам со стороны китайцев и защищаем мир и стабильность в Тайваньском проливе. Я возродил наши партнерства и альянсы на Тихом океане. Я гарантировал, что самые передовые американские технологии не смогут быть использованы в китайском вооружении».