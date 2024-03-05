Пашинян обсудил судьбу азербайджанских сел

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с депутатами "Гражданского договора" на прошлой неделе говорил о четырех селах Тавуша, которые Азербайджан требует передать ему в первую очередь, пишет армянская газета "Грапарак".

По данным издания, Пашинян подчеркнул, что село Кярки в их число не входит. Речь идет о четырех селах, находящихся в Тавушской области: Баганис-Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызыл Гаджилы.