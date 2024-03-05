Мердок женится на матери экс-жены Абрамовича
Американский миллиардер и медиамагнат Руперт Мердок собирается жениться в пятый раз, его невеста — 66-летняя Елена Жукова, молекулярный биолог, мать бывшей жены Романа Абрамовича. Об этом 8 марта сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.
«Свадьба назначена на июнь в его калифорнийском поместье и винограднике Морага», — пишет издание.
Отмечается также, что представитель 92-летнего жениха подтвердил помолвку.
В 2020 году журнал Forbes оценил состояние Мердока и его семьи в $17,1 млрд — 28-е место в списке богатейших американцев и 68-е в общемировом рейтинге.