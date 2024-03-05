Оппозиция Макрону: Украинцы об этом не просили

Они сделали заявления после вчерашней встречи с президентом Франции в Елисейском дворце, где тот назвал условие для ввода войск - наступление РФ на Одессу или Киев.

Французская оппозиция критикует президента Пятой республики Эммануэля Макрона за его заявления о готовности отправить войска в Украину, передает Der Spiegel.

"Украинцы никогда не просили нас о наземных войсках. Вместо того чтобы пытаться добиться известности посредством провокаций, президент должен сдержать обещания, которые он дал Украине, особенно в отношении боеприпасов и оружия", - заявил лидер Социалистической партии Оливье Фор.

"Его воинственный настрой, который не исключает отправки французских солдат, беспокоит страну. Макрон изолировал себя на международном уровне своей позицией и играет на руку президенту России Владимиру Путину, разоблачая внутриевропейские конфликты. Роль Франции – определить красные линии", - отметил лидер правой популистской партии RN Джордан Барделла.

Лидер Партии зеленых Марин Тонделье заявил, что это не те темы, к которым следует относиться так легкомысленно. Это безответственно.

Ранее лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обвинила Макрона в попытке втянуть Францию в войну. А лидер парламентской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал идею Макрона "безумием".