Трамп назвал обращение Байдена к Конгрессу позором

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что выступление нынешнего американского лидера Джо Байдена перед Конгрессом стало позором для страны. Он считает, что речь главы Белого дома была преисполнена гневом и лишена сострадания.

«Худшая речь о положении союза, когда-либо произнесенная», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Также политик назвал Байдена марионеткой президента России Владимира Путина и отметил, что американский лидер отдал Москве все, в том числе Украину и «Северный поток–2».

«Он был марионеткой Путина, Си Цзиньпина и практически любого другого лидера!» – заявил Трамп.