Зеленский в Турции изучит местное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию, который пройдет в пятницу, планирует встретиться с представителями компаний, которые занимаются производством вооружений. Об этом сообщил Офис главы государства.

"Отдельное внимание во время визита будет уделено совместным проектам в оборонно-промышленной сфере. Владимир Зеленский посетит верфи, на которых ведется строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

7 марта канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что в ходе визита Зеленского "будут подробно обсуждены ход продолжающейся войны между Украиной и Россией, последняя ситуация, касающаяся контактов по теме продолжения реализации соглашения о зерновом коридоре". Также запланирован обмен мнениями о путях урегулирования конфликта и решениях, которые могли бы привести "к прочному миру в регионе".