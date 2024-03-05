Россия и Турция о газовом хабе в Стамбуле

Турция рассчитывает в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию «газовую торговую платформу» в Стамбуле в сотрудничестве с российским «Газпромом». Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар, передает ТАСС.

«Мы работаем над созданием газовой торговой платформы для финансового центра Стамбула, сотрудничаем с «Газпромом». Думаем, что сможем запустить ее в короткие сроки», — сказал Байрактар.

По его словам, Анкара стремится нарастить мощности по приему газа в Силиври — турецкий рынок природного газа четвертый по величине в Европе.