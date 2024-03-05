Она считает, что при нынешних властях для Армении российская переговорная площадка желательной не будет, так как они пришли с обязательством вывести Россию из региона.

Власти Армении ведут страну по украинскому сценарию, они пытаются уместить страну в тонущем «Титанике» под названием Евросоюз. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Армении Дзюник Агаджанян.

«Власти Армении проводили последовательную деятельность в этом направлении с первого дня, особенно ярко это стало проявляться после войны 2020 года. Они понимают, что большинство населения не поддерживает их подходы, так как это искусственная повестка. Власти всего лишь выполняют условия, продиктованные Западом.

Запад оказывает давление, чтобы власти Армении усилили антироссийские настроения и провоцировали Россию на ответные шаги, чтобы еще больше усилить антироссийские настроения. Все это нацелено на создание почвы для формирования действий в правовой плоскости», – подчеркнула посол.

Однако вывод из ОДКБ и ЕАЭС, по ее словам, означает разрыв отношений с Россией, а это, в свою очередь, означает поставить Армению под удар со стороны Азербайджана и Турции.

«По плану Запада после вывода российской базы из Армении европейские наблюдатели должны были трансформироваться в миротворцев, но этого не происходит из-за отсутствия достаточного для этого уровня антироссийских настроений в Армении из-за общественного сопротивления. Поэтому властям не удается обеспечить соответствующую скорость выполнения взятых на себя обязательств. Это, в свою очередь, не совпадает с желаниями Запада.

Вопрос лишь в одном: почему власти поставили под сомнение существование Армении из-за обязательств, которые они взяли на себя перед Западом и Турцией?» – заявила Агаджанян.