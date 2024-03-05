AZAL возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL 19 марта возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив и обратно, сообщает пресс-служба Azerbaijan Airlines.

На первом этапе авиаперевозчик запустит три рейса в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям, с апреля будет осуществлять по 9 рейсов в неделю.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.