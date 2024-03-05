Погода на завтра
9 марта в Баку и на Апшеронском полуострове будет облачно. Осадки, ожидающиеся днем, могут усилиться к вечеру. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 75-85%.
Днем в большинстве районов Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных районах - снег. Ночью и утром возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью 3-7°, днем 8-7° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.