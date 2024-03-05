Россия начала производство самой тяжелой бомбы

Как пишет издание, ежедневно на фронте якобы погибает примерно 50 украинских солдат, большая часть как раз из-за применения российскими военными планирующих бомб, в том числе ФАБ-1500-М54.

В последний раз россияне сбросили ФАБ-1500-М54 на многоэтажку в Красногоровке, засняв это с двух ракурсов. Бомба взорвалась в жилом районе, выпустив огненный шар высотой в 20 этажей.

Глава ВВС Олещук в ноябре 2023 года предупреждал, что в России есть «признаки подготовки к массовому развертыванию ФАБ-1500». В феврале Шойгу посетил завод, где производят эти бомбы. На российском ТВ тогда заявили, что их производство ведется с начала войны.

ФАБ-1500-М54 представляет собой дальнейшее развитие бомбы КАБ-1500, которая была разработана в Советском Союзе в 1970-х годах и использовалась с 1980-х годов.