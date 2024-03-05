Путин обсуждал обмен Навального

Президент России Владимир Путин обсуждал возможность обмена Алексея Навального на арестованных на Западе россиян за несколько часов до смерти политика, сообщают российские СМИ со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом переговоров.

По словам двух собеседников, примерно за четыре часа до появления первых сообщений о смерти Навального Путин провел личную встречу с бизнесменом Романом Абрамовичем. Один из источников утверждает, что во время этой встречи президент на словах выразил согласие на обмен.

В свою очередь, журналист-расследователь Христо Грозев считает, что согласие президента было притворным. «Думаю, что это было либо прикрытием планов об убийстве, либо стратегическим ходом, чтобы довести переговоры почти до конца, думая, что раз Германия согласилась принципиально отдать Вадима Красикова (офицер российских спецслужб, приговоренный в Германии к пожизненному заключению за заказное убийство на территории страны), то при отсутствии Навального они согласятся его обменять и на другого, не настолько важного для Путина заключенного», - заявил Грозев.

Еще один источник добавляет, что «узнав, что Запад готов отдать в Россию Красикова, Путин хладнокровно приказал убить Навального». В то же время источник, близкий к Абрамовичу, призвал дождаться результатов расследования гибели Навального.