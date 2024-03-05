Подписан меморандум о создании Гянджинского форума зеленой экономики

На встрече выступили главный советник секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльмар Мамедов, Заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова, Заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, Начальник управления устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Гусейн Гусейнов, ректор Азербайджанского Государственного экономического университета Адалят Мурадов, ректор АГГУ Юсиф Юсибов, ректор Азербайджанского государственного аграрного университета Зафар Гурбанов, ректор Мингячевирского государственного университета Шахин Байрамов и исполняющий обязанности ректора Азербайджанского технологического университета Яшар Омаров.

Во встрече также приняли участие представители Министерства цифрового развития и транспорта, Министерство энергетики и Государственного агентства по туризму.

На встрече, модератором которой был главный советник секретариата первого вице-президента Эльмар Мамедов, было заявлено, что основные вопросы, лежащие в основе борьбы с изменением климата и усилий по устойчивому развитию, которые определены в качестве важного приоритета глобальной повестки развития XXI века, еще в XII веке пропагандировал и призывал к обеспечению гармонии между людьми и природой в своих произведениях выдающийся представитель мировой литературы, гениальный азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви. В 2021 году в рамках «Года Низами Гянджеви» в нашей стране создан Центр устойчивого развития и зеленой экономики имени Низами Гянджеви при Азербайджанском государственном экономическом университете, Центр устойчивых умных регионов и городов имени Низами Гянджеви при Гянджинском государственном университете, а также Центр исследований устойчивого развития и региональных инноваций при Мингячевирском государственном университете, которые успешно функционируют и сегодня.

По итогам дискуссий, состоявшихся в рамках сессии «Зеленая энергетика, зеленые города и зеленый транспорт» научно-практической конференции на тему «Национальные экологические приоритеты и глобальные экономические угрозы: новые вызовы и перспективы» в рамках «Года Гейдара Алиева», организованной в прошлом году в городе Гяндже, зародилась совместная инициатива по организации ежегодного Гянджинского форума зеленой экономики со стороны Азербайджанского Государственного Экономического Университета (UNEC), Гянджинского Государственного Университета (ГГУ), Азербайджанского Государственного Аграрного университета (АДАУ), Мингячевирского Государственного Университета (МГУ) и Азербайджанского Технологического Университета (АТУ).

Участники онлайн-встречи сообщили, что основной целью этой инициативы, которая впервые будет реализована в Азербайджане, является содействие успешной борьбы с изменением климата, перехода к зеленой экономике, включая изучение мирового опыта по «справедливому зеленому переходу» и реализации трехсторонней концепции «зеленый рост» - «зеленая экономика» - «устойчивое развитие», а также развитию человеческого капитала, проведению научных исследований профессорско-преподавательским составом и студентами, созданию зеленых стартапов , развитию новых «зеленых» секторов экономики, продвижению государственно-частного «зеленого» партнерства, развитию международного сотрудничества, а также определению «умного зеленого перехода». Они заявили, что это совместная инициатива зародилась в Гяндже не случайно, потому что первый проект «Зеленый город» был реализован в Гяндже по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, и что город успешно принимает участие в программе «Зеленые города» Европейского банка реконструкции и развития.

Участники встречи выразили глубокую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за объявление 2024 года «Годом солидарности во имя зеленого мира» в нашей стране.

Затем ректоры 5 вузов-партнеров с общим количеством студентов около 40 тысяч подписали соответствующий Меморандум о взаимопонимании по созданию Гянджинского форума зеленой экономики.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, Гянджинский форум зеленой экономики начнет свою работу 5 июня во Всемирный день окружающей среды и будет проводиться в Гяндже ежегодно 5-7 июня. Каждый год один университет-участник будет председательствовать и организовывать этот Форум. Другие университеты также могут присоединиться к членству этого Форума.

Первый Форум будет организован Гянджинским государственным университетом в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира». Университеты планируют издавать информационные бюллетени «Новости зеленого развития».