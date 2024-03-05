Франция играет против России: Молдова хороша, но Армения лучше горячая тема
Молдова и Франция подписали соглашения о сотрудничестве в области обороны и экономики. На первый взгляд, ничего удивительного в этом сообщении нет. Оно, скорее всего, даже заслуживает одобрения. Но если вспомнить, что аналогичное военное соглашение, крайне неоднозначно воспринятое в Баку, было подписано недавно между Парижем и Ереваном, то невольно начинают закрадываться определенные сомнения.
Прежде всего, отметим, что в сложившейся ситуации у Молдовы и Армении есть немало общего. Обе постсоветские страны взяли политический курс на Запад и стремятся в Евросоюз, чему, естественно, препятствует Россия, которая недвусмысленно намекает на тяжелые последствия такого шага. Кроме того, обе страны испытывают определенный социально-психологический дискомфорт. У Армении он связан с сокрушительным поражением во Второй Карабахской войне, а у Молдовы – опасениями агрессии самопровозглашенной Приднестровской республикой, пользующейся военно-технической поддержкой Москвы.
Вступить в Евросоюз с таким балластом обеим странам, конечно же, не удастся. В принципе Брюссель мог бы помочь Армении и Молдове, пытающихся устроить бунт на корабле постсоветского пространства. Вот только раскачать нерешительных европейских чиновников - задача не из легких. Да и в сложившейся геополитической ситуации переговоры с Москвой наверняка зашли бы в тупик, тем более, если учесть, что делиться своей сферой влияния Россия не любит.
В то же время у Кишинева с Ереваном есть и немало различий, причем существенных. Молдова подала заявку на членство в ЕС еще 3 марта 2022 года сразу же вслед за Украиной и Грузией, спустя три месяца получила статус кандидата в члены ЕС, а уже 8 ноября 2022 года Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС.
Примем также во внимание, что Молдова расположена в непосредственной близости от линии российско-украинского фронта и находится под постоянной угрозой со стороны России. В отличие от Молдовы, Армения пока лишь в устной форме выразила желание вступить в Евросоюз. С Азербайджаном Ереван ведет мирные переговоры, которые давно уже должны были завершиться подписанием соответствующего соглашения, если бы не «усилия» ряда политических игроков на Западе и, прежде всего, президента Франции. «Вклад» Эммануэля Макрона в достижение мира в регионе Южного Кавказа выражается в поставках Армении различных видов оружия и техники под абсолютно надуманным предлогом «защиты от азербайджанской агрессии».
И вот тут на поверхность всплывает весьма неприглядное противоречие. Соглашение Парижа с Кишиневом предусматривает различные вопросы развития и модернизации вооруженных сил Молдовы. Сюда входят оборонная политика, участие в международных миссиях и операциях, контроль и управление воздушным пространством, информационные технологии и военная связь, топография, кадровая политика и языковая подготовка, логистика, военная медицина, финансовое и бюджетное управление…
Но, как вы наверняка успели заметить, конкретных поставок оружия в этом перечне нет.
Так что же получается?
Оружие для Молдовы, страны, в которую в любой момент может вторгнуться армия России, президент Макрон не выделяет. А вот для Армении, которой никто не угрожает и где дислоцирован российский воинский контингент, поставкам французского оружия и систем ПВО дан зеленый свет. И хотя, по мнению некоторых аналитиков, стратегия Макрона в Армении направлена на постепенное вытеснение России из этой страны, а заодно из всего региона Южного Кавказа, что-то в этих рассуждениях не сходится.
Сопоставляя ситуацию, в которой находятся Кишинев и Ереван, логично предположить, что сегодня оружие, в том числе французское, больше нужно Молдове, нежели Армении. Но то ли Кишинев, как, впрочем, и вооруженные силы Украины, сознательно отказывается от французского металлолома, то ли по какой-то другой причине, но все происходит строго наоборот. И в результате в Ереван идет поток французского вооружения, а Кишиневу Париж обещает подготовку кадров.
Из чего следует, что вовсе не против России и ее присутствия в регионе Южного Кавказа направлены деструктивные действия Эммануэля Макрона, а непосредственно против Азербайджана. Именно на этой почве президент Франции решил в полной мере проявить присущую ему ненависть к исламскому миру вообще и к Азербайджану с Турцией в частности.
Кто-то, возможно, возразит, что на самом деле, вооружая Армению под предлогом защиты от Азербайджана, Макрон действительно пытается выдавить Россию из региона. Но это уже политическая стратегия высшего порядка, на которую Эммануэль Макрон вряд ли способен. Что лишь подтверждает бэкграунд его, как правило, провальных внешнеполитических решений.