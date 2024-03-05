Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 14:12

Молдова и Франция подписали соглашения о сотрудничестве в области обороны и экономики. На первый взгляд, ничего удивительного в этом сообщении нет. Оно, скорее всего, даже заслуживает одобрения. Но если вспомнить, что аналогичное военное соглашение, крайне неоднозначно воспринятое в Баку, было подписано недавно между Парижем и Ереваном, то невольно начинают закрадываться определенные сомнения.

Прежде всего, отметим, что в сложившейся ситуации у Молдовы и Армении есть немало общего. Обе постсоветские страны взяли политический курс на Запад и стремятся в Евросоюз, чему, естественно, препятствует Россия, которая недвусмысленно намекает на тяжелые последствия такого шага. Кроме того, обе страны испытывают определенный социально-психологический дискомфорт. У Армении он связан с сокрушительным поражением во Второй Карабахской войне, а у Молдовы – опасениями агрессии самопровозглашенной Приднестровской республикой, пользующейся военно-технической поддержкой Москвы. Вступить в Евросоюз с таким балластом обеим странам, конечно же, не удастся. В принципе Брюссель мог бы помочь Армении и Молдове, пытающихся устроить бунт на корабле постсоветского пространства. Вот только раскачать нерешительных европейских чиновников - задача не из легких. Да и в сложившейся геополитической ситуации переговоры с Москвой наверняка зашли бы в тупик, тем более, если учесть, что делиться своей сферой влияния Россия не любит. В то же время у Кишинева с Ереваном есть и немало различий, причем существенных. Молдова подала заявку на членство в ЕС еще 3 марта 2022 года сразу же вслед за Украиной и Грузией, спустя три месяца получила статус кандидата в члены ЕС, а уже 8 ноября 2022 года Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС.

Примем также во внимание, что Молдова расположена в непосредственной близости от линии российско-украинского фронта и находится под постоянной угрозой со стороны России. В отличие от Молдовы, Армения пока лишь в устной форме выразила желание вступить в Евросоюз. С Азербайджаном Ереван ведет мирные переговоры, которые давно уже должны были завершиться подписанием соответствующего соглашения, если бы не «усилия» ряда политических игроков на Западе и, прежде всего, президента Франции. «Вклад» Эммануэля Макрона в достижение мира в регионе Южного Кавказа выражается в поставках Армении различных видов оружия и техники под абсолютно надуманным предлогом «защиты от азербайджанской агрессии». И вот тут на поверхность всплывает весьма неприглядное противоречие. Соглашение Парижа с Кишиневом предусматривает различные вопросы развития и модернизации вооруженных сил Молдовы. Сюда входят оборонная политика, участие в международных миссиях и операциях, контроль и управление воздушным пространством, информационные технологии и военная связь, топография, кадровая политика и языковая подготовка, логистика, военная медицина, финансовое и бюджетное управление… Но, как вы наверняка успели заметить, конкретных поставок оружия в этом перечне нет. Так что же получается?