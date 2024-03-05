Cверхдержава обманом посылает индусов на фронт

Индия утверждает, что раскрыла крупную сеть торговли людьми, которая под предлогом работы заманивала молодых людей в Россию.

Как сообщает Центральное бюро расследований Индии, вместо этого индусы заключали контракты, проходили военную подготовку и отправлялись на фронт в Украине.

«Индийские граждане, ставшие жертвами торговли людьми, были обучены боевым действиям и размещены на передовых базах в зоне российско-украинских боевых действий против их воли», - говорится в заявлении. По данным Бюро, всего в зоне военных действий оказались около 35 граждан Индии.