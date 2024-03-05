Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:42

Президент Джо Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу и всей нации «О положении в стране». Это было третьим на его счету посланием, и оно стало самым важным и самым агрессивным в лучшем смысле этого слова, как его понимают в Америке. Автор этих строк, который видел все подобные обращения президентов США за последние четверть века, считает, что оно было и самым сильным из всех. Где пресловутая старческая беспомощность Байдена, где его несколько дрожащий голос и легкое заикание? Речь 81-летнего Байдена была до такой степени эмоциональной и злой, что его политические противники-республиканцы просто вдавились в кресла. Все основные темы послания были заранее ясны, но Байден изменил приоритеты. Вместо основного внимания войне Израиля и ХАМАС и положению в секторе Газа он сразу же ударил одновременно по российскому президенту Владимиру Путину и по Дональду Трампу, которого упомянул 13 раз, но называл исключительно как «мой предшественник».

«Если кто-нибудь в этом зале думает, что Путин остановится в Украине, я вас уверяю, что нет», — сказал Байден. — Но Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с Украиной и предоставим ей все необходимое оружие. Это все, что Украина просит. Они не просят американских солдат. Никаких американских солдат там нет и не будет. И я буду придерживаться этого курса». Байден сказал, что его ответ президенту Путину прост: «Мы не отступим. Мы не прогнемся. Я не прогнусь». При этих словах со своих мест встали не только аплодирующие президенту конгрессмены и сенаторы-демократы, но и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который, как и положено третьему человеку в стране, сидел над Байденом рядом с вице-президентом Камалой Харрис. Это ему в первую очередь было адресовано требование Байдена принять законопроект об ассигновании запрошенной Белым домом суммы по финансированию военной помощи Украины. В других местах обращения Байден Джонсон оставался в кресле, гримасничал и округлял глаза, выражая неудовольствие.

Оратор коснулся и темы расширения НАТО, которое представляет собой самый мощный военный альянс, которые знала история. И, произнеся эти слова, он поприветствовал Ульфа Яльмара Кристерссона, харизматичного премьер-министра Швеции, страны, которая за день до этого вступила в НАТО. В последнее время многие сторонники президента критиковали его за то, что он занимает слишком мягкую позицию по отношению к Дональду Трампу. Но его послание стало настоящим залпом в начале 8-месячной эпопеи подготовки к матчу-реваншу между ним и Трампом. Как пишет Politico, «Байден предпочел молоток оливковой ветви». Трампу он припомнил все то, что весь мир уже знает — и подстрекательство к мятежу 6 января 2021 года, и его сомнительное поведение во время пандемии коронавируса, и, наконец, провокационное заявление, призывающее Россию «ударить, черт побери, по тем членам НАТО, которые не выполняют своих финансовых обязательств перед альянсом». Это, по словам Байдена, является «отвратительным, опасным и неприемлемым». При этих словах из той части зала, где располагались республиканцы, раздались крики «Лжец!», а спикер Джонсон покачал головой. Другой важной частью обращения президента стал пассаж о репродуктивных правах и, в частности, правах на аборты — тема, которая занимает одно из главенствующих мест в борьбе демократов против республиканцев в этой избирательной кампании. Здесь он также упомянул Трампа, который поддерживает полный запрет на аборты. «Боже мой, какую еще свободу вы хотите украсть?» - спросил Байден.

В знак поддержки позиции президента десятки присутствующих в зале женщин-членов Конгресса были одеты в белые платья. Это было также протестом против недавнего мракобесного решения суда Алабамы признать человеческие эмбрионы детьми, после чего многие клиники Америки прекратили осуществлять программы репродукции. Байден ожидает, что из-за этого значительная часть женщин США поддержит на выборах его, а не Трампа. Неожиданно довольно скромное внимание Байден уделил ближневосточному кризису. Президент США пообещал построить в секторе Газа временный порт, куда будет доставляться гуманитарная помощь. Он отметил, что там при этом не будет американского персонала. Байден заявил, что единственным крепким и долгосрочным решением палестино-израильского конфликта должно стать создание двух государств. Только так, по его мнению, Израилю удастся наладить отношения со всеми своими соседями, а палестинцам - начать жить в лучших условиях.

Таким образом, президент постарался привлечь на свою сторону часть конгрессменов левой ориентации, которая в течение последних месяцев после нападения ХАМАС на Израиль протестовала против силовых методов израильских военных в секторе Газа. Насколько ему это удалось, покажет будущее, но пока негласный лидер левого блока в Палате представителей Александрия Окасио-Кортес высказалась о его послании вполне комплиментарно. «Я вижу, что у него полно энергии, - сказала она. - Он был сконцентрирован и направил американскому народу убедительный месседж». Вкратце Байден коснулся и темы его возраста, которая страшно беспокоит демократов. Он заметил, что его противник Трамп всего лишь на 4 года моложе его и противопоставил свой оптимизм мрачным прогнозам о тотальном реванше, который обещает Трамп в случае своего возвращения к власти. Сенатор Джо Манчин и многие его коллеги аплодируют Байдену и считают, что мощная политическая атака президента на республиканцев вполне оправдана.