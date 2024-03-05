Соперники Пашиняна поругались
В оппозиционном движении «Вместе», созданном с целью отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, произошел раскол, пишут армянские СМИ.
Согласно информации, разногласия возникли между координатором движения, лидером Демократической партии Арамом Саркисяном и общественно-политическим деятелем Эдгаром Казаряном по повестке и содержанию инициативы.
«Казарян заявил Саркисяну, что однообразные акции одинакового содержания бессмысленны, они лишь растрачивают общественные ресурсы и необходимо предпринять новые шаги. Саркисян с ним не согласился», - отмечает газета.