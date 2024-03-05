Министр обороны Британии из Киева призвал обеспечить победу Украины ВИДЕО
Оккупация Украины президентом России Владимиром Путиным стала бы позором для цивилизации, заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс в своем видеообращении из Киева.
«Я в Киеве, чтобы бить тревогу демократическому миру – мы должны убедиться, что Украина выиграет эту войну. Соединенное Королевство сделало больше, чем когда-либо, предоставляя крупнейший на сегодня пакет военной поддержки. Теперь каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией», - подчеркнул Шеппс.
March 8, 2024