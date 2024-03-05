Премьер Латвии сравнила Россию c алкоголиком

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сравнила Россию с «алкоголиком, действия которого невозможно предусмотреть». Она отметила, что соседние страны должны это понимать.

Как подчеркнула премьер-министр Латвии, уверения в том, что их страна находится в безопасности, а западные границы укрепляются, может иметь для общества обратный эффект ощущения незащищенности.

«Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, похож на алкоголика или наркомана, действия которого мы не можем предусмотреть», - заявила Силиня.

Она отметила, что в Латвии должны осознавать жизнь рядом с Россией и Беларусью.

«Россия начала войну в Украине, а мы действуем по четкому сценарию. Мы построили сухопутную границу с Беларусью, сейчас строим границу и с Россией. Мы укрепляем военный потенциал нашей границы. Мы следуем четкому плану», - подчеркнула премьер-министр Латвии.