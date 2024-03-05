Германия не будет отправлять войска в Украину

Германия отвергает вероятность размещения своих войск на территории Украины и призывает прекратить дискуссии по этой теме, заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Хельсинки. Он отметил, что дискуссии о размещении западных войск в Украине продолжаются, но, по его мнению, их нужно прекратить.

"Никто на самом деле не хочет, чтобы сухопутные войска были в Украине, сейчас об этом идет дискуссия, но есть решающий предел. Поэтому мы должны прекратить это на этом этапе. Мы не станем партией войны. И именно поэтому Taurus еще не доставили", - сказал Писториус, добавив, что дальнобойные ракеты не станут решающими в войне.

Министр обороны Финляндии Антти Хаккяне также отверг возможность размещения войск после встречи с Писториусом. Он добавил, что союзники Украины должны сосредоточиться на другом.

"Но все поддерживают увеличение помощи в форме оружия, боеприпасов и денег, и именно на этом мы должны теперь сосредоточиться", - заявил он.