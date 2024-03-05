Турция не пускает россиян в Аргентину ВИДЕО
Россиян начали массово снимать с рейсов Turkish Airlines в Аргентину. По данным российских СМИ, с проблемой с начала марта сталкиваются россияне, вылетающие из Стамбула: туда они добираются без проблем и тоже на самолетах национального турецкого перевозчика.
Но уже при посадке на воздушное судно, следующее в Аргентину, представители авиакомпании начинают под разными предлогами не пускать пассажиров на борт лайнера.
Сообщается, что одной российской семье отказали в посадке на рейс под различными предлогами, а затем предложили купить билеты на следующий день, отказавшись вернуть деньги за предыдущие билеты.
March 8, 2024