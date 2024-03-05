Украина и российская либеральная оппозиция, даже имея общего врага в лице Владимира Путина и его режима, не могут наладить сотрудничество и держатся в стороне друг от друга. Это может стать проблемой в будущем, когда Украине придется выстраивать отношения с послепутинской Россией, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что реакция украинцев на смерть Навального была "приглушенной", а порой даже "враждебной". Тогда как либерально настроенные россияне видели в Навальном "последнюю демократическую надежду России", в Украине большинство "не воспринимают Навального как знаменосца демократии".

На днях стало известно, что первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Джо Байдена послушать его выступление в Конгрессе. Осведомленные источники говорят, что причиной стали планы американцев посадить ее рядом с вдовой российского оппозиционера Юлией Навальной.

"Многие в Украине рассматривают эту войну как последнюю главу в столетиях угнетения со стороны российских правителей и поэтому видят либеральных россиян, в том числе Навальных, лишь частью российского общества и его имперского проекта", - пишет The Washington Post.

Одной из претензий украинцев к российской оппозиции является то, что в критике путинского режима оппозиционеры сосредоточены преимущественно на том вреде, который Кремль наносит самой России и российскому народу. В то же время российская оппозиция "не зашла достаточно далеко в осуждении убийства украинцев и оккупации их земель" представителями этого же самого простого российского народа.

"Жизнь Навального не принесла украинской победы; вместо этого он нанес значительный вред. Он подогревал на Западе иллюзию, что демократия в России возможна", - написал в Facebook известный преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

Украинский философ и эссеист Владимир Ермоленко сказал The Washington Post, что, по его мнению, российским либералам нужно пройти "долгий путь", переосмыслив имперское прошлое и настоящее, переосмыслить само понимание "русской идеи".

The Washington Post приводит еще одну причину недоверия украинцев к российской оппозиции - ее неспособность свергнуть путинский режим решительными действиями, подобно тому, как сами украинцы поступили у себя дома в 2004 и 2014 годах.

"История творится не в тюрьмах. Изменения куются сопротивлением насилию, оружием и созданием новых институтов", - написал в соцсетях украинский политолог Петр Охотин, который служит в Вооруженных силах Украины.

Зато представители российской оппозиции жалуются, что не чувствуют моральной поддержки со стороны украинцев.

"Я заметил много агрессивной риторики вроде: "Вы, русские, виноваты в том, что здесь происходит". Но здесь есть много людей, которые были заключены в тюрьму, замучены и убиты... Люди в России также страдают", - заявила российская правозащитница Александра Попова.